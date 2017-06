Bella Hadid à Paris : Sexy et accessible avec ses fans

En 2016, Paris était une des villes les plus visitées de la planète ! Ce week-end, la capitale française accueille une nouvelle touriste. Bella Hadid fait son retour dans l'Hexagone, au grand bonheur de ses admiratrices...

Bella Hadid a posé ses valises à Paris ce vendredi 9 juin. Arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de New York, le top model de 20 ans a retrouvé ses adresses parisiennes préférées, à commencer par le prestigieux George V. Bella a quitté l'hôtel cinq étoiles situé dans le 8e arrondissement et s'est rendue au restaurant L'Avenue, avenue Montaigne, vêtue d'un pull à col roulé noir et d'une mini-jupe blanche, pour un déjeuner avec les membres de son entourage. Bella est ensuite rentrée au George V, où l'attendaient quelques fans avec qui elle a enchaîné les selfies.

Le motif de la venue de Bella Hadid à Paris n'est pas encore connu. La petite soeur de Gigi a néanmoins l'intention de profiter de ce séjour pour se détendre en marge de son agenda.

En début de semaine, Bella a assisté à la cérémonie des CFDA Fashion Awards 2017, à New York. La jolie brune y a accompagné Virgil Abloh, créateur de la marque Off-White™ et nominé pour le Prix Swarovski du Talent Émergeant.