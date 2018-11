Bella Hadid bientôt fiancée à The Weeknd : "C'est dans les tuyaux"

Bella Hadid et The Weeknd s'aiment tellement qu'ils songent sérieusement à passer à l'étape supérieure de leur relation. C'est en tout cas ce qu'affirme le magazine Us Weekly dans un article publié mercredi 21 novembre 2018 sur son site. "Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Une demande en mariage est dans les tuyaux", a glissé un indiscret.

Réconciliés il y a sept mois et inséparables depuis, le supermodel de 22 ans et le chanteur de 28 ans s'étaient mis une première fois en couple en 2015 et avaient rompu après moins de deux ans d'amour. Entre-temps, l'interprète de Starboy s'était entiché de Selena Gomez, avec laquelle il a vécu une idylle de dix mois en 2017. Leur histoire avait inspiré la chanson Call out My Name, extrait de l'EP de l'artiste canadien paru en mars dernier.

C'est précisément lors de cette période qu'Abel Tesfaye (de son vrai nom) est parvenu à reconquérir l'égérie Dior. Dans My Dear Melancholy, The Weeknd clamait son amour pour Bella Hadid au travers d'une autre chanson, Wasted Times, la suppliant de lui redonner une deuxième chance. Pari réussi !



Il y a quelques mois, les tourtereaux ont emménagé ensemble dans un luxueux penthouse situé dans le quartier de Tribeca, à New York. Une petite pépite qui se loue 60 000 dollars par mois. "Il lui a demandé d'emménager avec lui et elle a évidemment accepté. Elle savait que c'était la prochaine et meilleure étape dans leur relation", a-t-on ajouté à Us Weekly. En attendant les fiançailles...