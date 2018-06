Bella Hadid : Canon avec Kaia Gerber, elle évite de peu le fashion faux pas

Après un aller-retour New York-Paris (pour la croisière Chanel) et des voyages à Cannes, Monaco et enfin Londres, Bella Hadid est de retour à New York ! Elle y a participé à un défilé de mode et fait sensation au côté de Kaia Gerber. Le top model de 21 ans a surtout profité de son week-end pour parader avec ses amies et évité de peu l'accident vestimentaire...

Bella a donc passé son week-end dans la Grosse Pomme, tentant de se remettre d'un mois de mai complètement fou. Samedi (2 juin), la jolie brune s'est rendue au restaurant italien Bar Pitti, dans le quartier de Greenwich Village, pour déjeuner avec ses amies jumelles Simi et Haze. Les trois jeunes femmes sont ensuite retournées dans l'appartement de Bella. Le mannequin portait un haut de bikini de la marque Lisa Marie Hernandez (avec un jean de la collaboration Miss Sixty x Elizabeth Sulcer, une ceinture Dior et des baskets Balenciaga), un top à carreaux porté à même la peau qui a accidentellement révélé la poitrine de Bella.

Dimanche, Bella était à nouveau de sortie. La petite soeur de Gigi Hadid et (ex ?) petite amie du chanteur The Weeknd a participé au défilé Alexander Wang, qui présentait sa "COLLECTION 1".

Bella y a retrouvé son amie mannequin et fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber et défilé dans un soutien-gorge partiellement transparent, en dentelle et cuir.