Bella Hadid : Canon en transparence pour un dîner avec Jean Imbert

Après New York, Londres et Milan, le mois des fashion weeks prêt-à-porter printemps-été 2019 continue à Paris ! Bella Hadid a posé ses valises dans la capitale française et poursuit son marathon. Avant son premier défilé parisien, le top model a profité d'une soirée mémorable avec ses amis, marquée par un dîner préparé par Jean Imbert...

Mardi 25 septembre, Jour 2 de la Fashion Week parisienne, Bella Hadid a lancé sa semaine. La bombe de 21 ans n'a pas défilé mais elle a soutenu son amie chanteuse Jesse Jo Stark en se rendant avec elle au Carmen, où elle s'est produit en showcase au cours d'une soirée organisée par la marque Chrome Hearts (dont les fondateurs, Richard Stark et Laurie Lynn Stark, sont les parents de Jesse).

Mardi soir également, Bella Hadid et son entourage ont dîné au BB, le restaurant de Jean Imbert situé au 21, rue Blanche dans le 9e arrondissement et inauguré au début de l'été.

Le chef adoubé "cuisinier des stars" par Philippe Etchebest a publié une photo souvenir de leur rencontre, prise dans la cuisine de l'établissement.