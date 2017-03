Bella Hadid : Canon et détendue au soleil !

"J'ai décidé d'emmener mes amies en Jamaïque", a écrit Bella Hadid en légende d'une photo publiée sur Instagram le samedi 18 mars. La jolie brune, Fanny Boudette-Donon et Ally Aflalo s'y sont rendues en jet privé et ont partagé, toujours sur Instagram, quelques photos de ce séjour entre filles.

Sur l'un des clichés, Bella porte un bikini JYORK et pose tout sourire, allongée sur un transat. Preuve que la publication de photos de son ex-petit ami, le chanteur The Weeknd, et sa nouvelle petite amie Selena Gomez, récemment surpris à Toronto, ne l'ont pas affectée !

Bella Hadid a régalé ses 11,5 millions d'abonnés sur Instagram, en y postant d'autres images de ce week-end sous les Tropiques. La jeune femme et ses deux copines se sont notamment baignées à Mayfield Falls. Bella était irrésistible dans un body beige.