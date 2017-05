Bella Hadid, célibataire : Elle séduit un homme plus âgé en avion

La Page Six révèle les détails de la rencontre de Bella Hadid et Hank Fried. Selon la page du New York Post consacrée aux célébrités, Bella et Hank étaient assis en première classe d'un vol de la compagnie Delta, à destination de Miami. Ils ont brisé la glace grâce aux consommations proposées aux passagers. La jolie brune avait commandé un verre de vin rouge. Elle s'est ravisée et a imité son voisin, à qui un membre de l'équipage a servi un cocktail Bloody Mary.

"Je crois que je bois le mauvais verre. Je vais prendre ce que vous buvez", aurait glissé Bella Hadid à Hank Fried. Les deux passagers auraient ensuite discuté et échangé leurs numéros de téléphone. Le soir même, Bella aurait envoyé un message à Hank Fried, lui demandant s'il souhaitait l'accompagner en boîte de nuit. Invitation déclinée par ce dernier.

Hank Fried est le fondateur, président et PDG d'Impulsive Group, une société spécialisée dans l'immobilier pour particuliers et entreprises, ainsi que dans les yachts de luxe.

Bella Hadid a récemment assisté au Met Gala 2017, vernissage d'une exposition consacrée à la créatrice Rei Kawakubo. Elle était accompagnée d'un autre styliste, Alexander Wang.