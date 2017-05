Bella Hadid célibataire : Les garçons n'ont aucune chance...

Une rupture, ce n'est jamais simple, surtout lorsqu'on est une star comme Bella Hadid. Alors qu'elle formait un couple de rêve avec le chanteur The Weeknd, la jeune femme décidait à l'automne dernier de se séparer de son Jules après un an et demi de relation.

Dans un entretien qu'elle a accordé à nos confrères de la version britannique il y a peu de Grazia, Bella, âgée de 20 ans, a expliqué qu'elle était bel et bien célibataire contrairement à son ex. "C'est comme si j'arrivais finalement à penser à ce que je veux faire et aux endroits où je veux aller", a-t-elle déclaré avant d'ajouter qu'elle se sent désormais libre : "Je veux être aussi indépendante que possible et me soucier uniquement de moi-même désormais."

Si elle est restée en bons termes avec The Weeknd, qu'elle a recroisé à l'occasion du défilé Victoria's Secret à Paris le 30 novembre dernier, l'interprète de Starboy fréquente une autre star célèbre : la chanteuse Selena Gomez.

La petite soeur de Gigi Hadid a pris soin de ne pas commenter cette idylle, mais a cependant admis qu'elle avait mal encaissé cette nouvelle étape de sa vie et qu'elle tentait encore de faire le deuil de cette relation amoureuse. "C'était ma première rupture et elle était tellement publique. D'un point de vue extérieur, on pourrait penser que j'ai bien pris les choses, mais c'est toujours dans mon coeur et je le ressens encore profondément. Ce sera difficile pendant un moment. L'amour fait mal, mais on doit s'en sortir", a-t-on pu lire dans Teen Vogue. Sans jamais citer celui dont le vrai nom est Abel Tesfaye, la petite soeur de Gigi Hadid a ainsi conclu cette parenthèse sur sa vie privée : "Je le respecterai toujours, et je l'aimerai toujours."