Bella Hadid en couple avec Drake ? Sa mère, Yolanda, réagit

La vie amoureuse des stars passionnent leurs millions de fans à travers le monde et donc les médias ! Ceux de Bella Hadid seront heureux d'apprendre que la jolie blonde a définitivement tourné la page The Weeknd. Mieux : on la dit en couple avec un ami du chanteur, le rappeur Drake...

Yolanda Hadid, la mère de Bella, a alimenté la rumeur lors de son passage dans l'émission Watch What Happens Live, présentée par Andy Cohen. Ce dernier a posé une série de questions à son invité. L'une d'elles portait sur l'ex-petit ami de Bella, le chanteur The Weeknd, et sa nouvelle relation avec l'actrice et chanteuse Selena Gomez.

"Est-ce que Bella se soucie que The Weeknd soit avec Selena ?", a demandé Andy Cohen. "Plus maintenant, je pense", lui a répondu Yolanda Hadid. Concernant Drake, l'ex-star de The Real Housewifes of Beverly Hills révèle : "Il lui a organisé une grosse soirée d'anniversaire pour ses 21 ans, hier soir !"