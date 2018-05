Bella Hadid et Carla Bruni réunies pour le défilé Fashion For Relief à Cannes

Entre deux montées des marches au Palais des festivals, mannequins, créateurs de mode, acteurs ou photographes se sont donné rendez-vous pour une nouvelle édition du défilé Fashion for Relief, ce dimanche 13 mai 2018. Comme à son habitude, la porte-parole de l'organisation, Naomi Campbell, a profité du Festival de Cannes pour organiser un nouveau show permettant de collecter des dons. Pour cette édition dédiée à l'égalité, les fonds seront en faveur du mouvement Times Up.

Au côté de la Panthère, de nombreux tops se sont mobilisés pour défiler : Bella Hadid, surprenant double d'une ancienne première dame, Natalia Vodianova, Winnie Harlow, Natasha Poly, Erin O'Connor, Sara Sampaio et Jordan Barrett étaient de la partie. Naomi Campbell a également pu compter sur le soutien de ses amies de podium et autres muses d'Azzedine Alaïa, Carla Bruni-Sarkozy et Farida Khelfa.

Autres invités de marque, Paris Hilton, Adrien Brody, la danseuse Hajiba Fahmy, le footballeur Mario Balotelli, Petra Nemcova, la photographe Ellen von Unwerth, la comédienne américaine Michelle Rodriguez ou le réalisateur Spike Lee étaient également présents. Du photocall au podium, retour en images sur cette soirée caritative.