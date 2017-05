Bella Hadid et Kendall Jenner : Torrides en bikini, les sexy BFF se lâchent

Inséparables à la ville comme sur les podiums, Kendall Jenner et Bella Hadid forment un duo d'amies incontournable dans la sphère fashion. Il y a quelques jours, lors d'un podcast enregistré avec le célèbre photographe Mario Testino pour sa plateforme Mira Mira, Kendall révélait qu'elle avait d'abord été amie avec Bella avant de devenir amie avec la grande soeur de cette dernière, Gigi Hadid. "Gigi et moi avons commencé à nous rapprocher lorsque nous avons débuté notre carrière de mannequin. Mais Bella et moi étions en réalité de très bonnes amies depuis le lycée, nous traînions tous les jours ensemble à l'école bien avant que l'une de nous commence à travailler. C'est drôle parce que beaucoup de gens ignorent que Bella et moi sommes amies depuis cinq ou six ans", a confié le top de 21 ans.