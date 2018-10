Bella Hadid et The Weeknd : Main dans la main, le couple prend du bon temps

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Bella Hadid et The Weeknd sont ravis de voir que le couple s'est reformé après plusieurs mois de rupture. La Fashion Week terminée, le top model est rentré aux États-Unis où il a retrouvé son chéri...

Bella et Abel (le vrai prénom de The Weeknd) sont sortis à New York ce mercredi 3 octobre. Les amoureux quittaient le domicile de Bella, au Thirty Park Place (propriété du Four Seasons), dans le quartier de Tribeca. Le couple main dans la main était suivi par un garde du corps. Bella Hadid, tête baissée à la vue des photographes, a esquissé un petit sourire.

Avant de rentrer à New York, Bella Hadid a participé aux fashion weeks de Milan et Paris. Le mannequin de 21 ans a défilé pour Off-White™ et assisté à plusieurs soirées, dont une organisée par la marque Chrome Hearts, fondée par les parents de son amie, la chanteuse Jesse Jo Stark.

Le mois de la mode enfin terminé, Bella Hadid retrouve sa vie pré-Fashion Week et s'accorde du bon temps.

La jolie brune apparaît tout de même en couverture d'un nouveau magazine de mode, l'édition arabe du Harper's Bazaar.