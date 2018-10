Bella Hadid étonnamment transformée : A-t-elle cédé aux injections ?

La beauté de Bella Hadid est singulière et saisissante mais beaucoup l'accusent de ne pas l'avoir obtenue naturellement. Ses détracteurs mettent son incroyable succès sur le compte de la chirurgie esthétique. Autant d'allégations que le mannequin américain, qui vient de fêter ses 22 ans, réfute. "On pense que j'ai fait de la chirurgie ou que je me suis fait refaire ceci ou cela. Et vous savez quoi ? On peut passer mon visage au scanner", soutenait fermement la petite soeur de Gigi Hadid au magazine InStyle plusieurs mois en arrière. "Je suis effrayée par l'idée d'augmenter le volume de mes lèvres. Je ne voudrais pas ruiner mon visage", avait-elle même ajouté. Sauf qu'aujourd'hui, c'est bien sa bouche qui fait beaucoup parler.

Le 19 octobre 2018, Bella Hadid a publié deux photos d'elle qui ont tout de suite fait jaser sa communauté de fans, à savoir notamment quelque 20 millions d'abonnés sur Instagram. La star des podiums et des plus prestigieuses maisons de mode apparaît dans un tout petit short sombre porté avec une brassière blanche et surtout très maquillée. A tel point que ses lèvres n'ont plus rien à voir avec celles que l'on connaît habituellement. Les internautes n'ont alors pas tardé à se demander si Bella n'a pas eu recours à des injections pour rendre sa bouche plus pulpeuse.