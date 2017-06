Bella Hadid : Fesses à l'air, elle se rapproche d'un très beau mannequin...

Voilà des semaines que la vie amoureuse de Bella Hadid est sujette à de nombreuses rumeurs. Célibataire depuis sept mois après son ultime rupture avec The Weeknd (aujourd'hui recasé et heureux en couple avec Selena Gomez), la bombe américaine a été aperçue très (très) proche du nouveau beau gosse de l'industrie mode, le top Jordan Barrett.

Mardi 12 juin, les deux mannequins de 20 ans ont en effet été photographiés lors d'une journée farniente sur le balcon d'un luxueux appartement de Manhattan. Vêtue d'un top blanc et d'une culotte noire qui dévoilait ses fesses au vu et au su de tous, l'égérie Nike (qui vient tout juste de rentrer de Paris après avoir assisté au tournoi de Roland-Garros) n'a pas caché cette belle complicité évidente. Souriants, Bella et Jordan passaient visiblement du bon temps, enchaînant les selfies décontractés entre deux bribes de conversation. Plus tard, le duo a été rejoint par des amis avant de se rendre ensemble à un gala de charité.

Un binôme qui évolue dans la même bande

Encore peu connu en France, Jordan Barrett est pourtant le mannequin en vogue qui monte. Fils de l'ex-baron de la drogue Adrian Barrett (arrêté en 2013), l'Australien a su se faire un nom par lui-même et est chapeauté depuis près de six ans par la puissante agence IMG Models. Sa carrière aux Etats-Unis a débuté en 2015 et lui a permis de collaborer avec les plus grandes pointures de la sphère mode. Il a notamment prêté son visage pour les campagnes de Tom Ford, Balmain, Moschino, Coach et Versace. Son compte Instagram permet par ailleurs de découvrir qu'il est très proche de Kate Moss, Suki Waterhouse, Barbara Palvin, Sofia Richie ou bien encore... Gigi Hadid, avec laquelle il avait travaillé il y a quelques mois pour Tommy Hilfiger. Le monde est petit !

Ce n'est cependant pas la première fois qu'il est repéré au côté de Bella Hadid, avec laquelle il a été vu en train de faire la fête fin mai lors du dernier Festival de Cannes. Alors, simples amis ou amants ? Il y a quelques semaines, le tabloïd The Sun avait quant à lui rapporté une idylle supposée entre la brunette et le boxeur Anthony Joshua (27 ans). Aucune de ces rumeurs n'a été commentée ou démentie. On sait toutefois une chose : lorsque Bella Hadid est amoureuse, elle ne s'en cache pas. Il faudra donc surveiller ses prochains déplacements et ses publications sur les réseaux sociaux pour débusquer d'éventuels indices...