Bella Hadid : Grand sourire et humeur festive, la bombe met l'ambiance à Paris

À peine partie, déjà revenue. Deux semaines après son dernier séjour à Paris, où elle avait notamment profité de son passage pour honorer ses engagements d'égérie Nike avant d'assurer une apparition très remarquée à Roland-Garros, Bella Hadid est de retour dans la capitale française.

Arrivé jeudi 22 juin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le top s'est d'abord rendu au restaurant L'Avenue dans le 8e arrondissement avant d'inaugurer les festivités de la Fashion Week pour la mode masculine en se rendant à la présentation de la collection du styliste Heron Preston, dans le quartier du Marais.

Pour bien faire les choses, la jolie brunette avait d'ailleurs revêtu une tenue du designer qui laissait entrevoir son ventre plat et son soutien-gorge. Chaussée de cuissardes noires et parées de ses lunettes de soleil, Bella Hadid n'a pas boudé son plaisir, multipliant les sourires ravis et les poses complices avec son amie Fanny Bourdette-Donon, membre de sa "Dior Family", comme elle se plaît si bien à la décrire sur ses stories publiées sur Instagram.

La bonne humeur toujours au rendez-vous, l'ex-chérie de The Weeknd a mis une sacrée ambiance avant de quitter les lieux, toujours accompagnée de sa collaboratrice, pour se rendre au restaurant Loulou, rue de Rivoli. Visiblement très heureuse d'être à Paris, Bella Hadid a profité de la douceur de l'été pour se relaxer sur la terrasse de l'établissement avant de retrouver sa suite au George V. Appréhendée par des fans sur le chemin de son hôtel, la bombe américaine s'est montrée avenante et disponible, acceptant d'être photographiée pour des selfies capturés à la volée. Trop sympa...