Bella Hadid : Grosse bourde en marge de la marche des femmes...

Bella Hadid voulait témoigner de son soutien à la marche des femmes, organisée ce dimanche 22 janvier pour défendre les droits civiques et protester contre l'arrivée à la tête du pays de Donald Trump. Malheureusement, la star des podiums est complètement passée à côté.

"P*tai, trop cool ! Les femmes : je me sens trop fière. C'est la ville où je suis née et toutes les femmes sont venues !!! Quelle tristesse que je n'ai pas pu participer, mais je suis très fière de toutes les femmes qui nous représentent. Tu nous manques, Obama", a-t-elle écrit en légende d'une photo... datant d'il y a plus de vingt ans (et depuis supprimée) ! La soeur de Gigi Hadid a confondu une photo de la marche d'un million d'hommes, organisée en 1995 par le mouvement afro-américain afin d'attirer l'attention des partis politiques sur leur situation socio-économique.

L'ex-compagne de The Weeknd n'est pas la seule à s'être trompée. À défaut d'être sortie dans la rue pour marcher avec les femmes, comme l'ont fait Katy Perry et Emily Ratajkowsy, la styliste Rachel Zoe a aussi commis une grosse boulette sur Instagram où elle a publié le même genre de message, accompagné d'une photo datant de la même époque.

"Je n'ai jamais été aussi fière d'être une femme qu'aujourd'hui. Nous ne faisons qu'un. Les droits des femmes sont des droits de l'homme. Les femmes sont en mission", a-t-elle écrit en légende d'un cliché de plusieurs hommes afro-américains en train de manifester. Si elle ne s'est pas rendu tout de suite compte de son erreur, les internautes se sont empressés de lui remettre les pieds sur terre.

"La photo ne date pas d'aujourd'hui, on est en plein hiver, les arbres ont perdu toutes leurs feuilles et c'était nuageux toute la journée", a fait remarquer l'un de ses abonnés dans le bloc des commentaires tandis qu'un autre a ajouté : "Reprendre des photos publiées par d'autres moutons. Vous partagez tous le même cerveau, c'est chou." La célèbre modeuse a fini par supprimer la photo pour en publier une autre, d'actualité cette fois.