Bella Hadid : La bombe fait du saut en parachute à Dubaï !

C'est sur invitation de Dior Makeup, la marque de produits de beauté de la maison Dior dont elle est l'égérie, que Bella Hadid s'est rendue à Dubaï. Elle y a retrouvé son amie mannequin Rose Bertram, accompagnée de son chéri, le footballeur néerlandais et ancien défenseur du Paris Saint-Germain (évoluant aujourd'hui au sein de Fenerbahçe, à Istanbul) Gregory van der Wiel.

L'ex-petite amie du chanteur The Weeknd a assisté à l'inauguration de l'exposition The Art of Color de Dior Makeup, suivie d'un dîner, et elle a participé à une séance de dédicaces au magasin Sephora du centre commercial Dubai Mall.