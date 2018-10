Bella Hadid : Le secret bien-être du top model dévoilé

Bella Hadid est l'un des mannequins les plus en vogue de la planète ! Elle a consolidé son statut en septembre, mois des fashion weeks consacrées aux collections prêt-à-porter printemps-été 2019. Le top model y est parvenu grâce à l'aide de son nutritionniste, qui dévoile ses secrets bien-être...

C'est avec People que Charles Passler s'est entretenu. Le diététicien a révélé le contenu du régime de Bella Hadid, qui permet à sa patiente de conserver sa plastique de rêve et de rester opérationnelle tout au long du mois des fashion weeks : "Protéines et graisse adaptées et beaucoup de légumes faibles en féculents."

"Si vous mangez beaucoup de glucides, avec vos protéines et vos lipides, le corps va s'habituer à utiliser les glucides en premier comme source d'énergie", poursuit le médecin. "Le corps va donc absorber tous ces glucides, et si vous n'avez pas besoin de plus d'énergie, il va transformer les calories des lipides et des protéines en gras."

Bella Hadid est rentrée à New York à l'issue d'une dernière Fashion Week. Au total, la petite soeur de Gigi Hadid et petite amie du chanteur The Weeknd a participé à 16 défilés à New York, Milan et enfin Paris.

Elle figure également en couverture de l'édition arabe du magazine Harper's Bazaar.