Bella Hadid : Nommée mannequin de l'année, devant Gigi et Kendall Jenner

Fin d'année oblige, l'heure est venue de dresser le bilan. L'industrie de la mode s'y est attelée en votant pour les personnalités les plus influentes de l'année. Kendall Jenner, les soeurs Hadid ou Emily Ratajkowski : qui est le mannequin star de 2016 ? La réponse vient de tomber...

Cette année encore, le site models.com a sollicité l'opinion des professionnels de la mode pour élire les mannequins de l'année ! Stylistes, créateurs, photographes, journalistes, maquilleurs et coiffeurs, directeurs de casting et talents émergeants se sont exprimés en votant aux Model of the Year Awards. Le titre le plus convoité du palmarès, le mannequin féminin de l'année, a été attribué à Bella Hadid. Sa grande soeur Gigi, Kendall Jenner (nommée mannequin féminin de l'année par les lecteurs de models.com), Ashley Graham et la future maman Irina Shayk étaient également en lice.

Déjà lauréate d'un prix de Mannequin de l'année en septembre aux British GQ Men of the Year Awards, Bella ajoute une nouvelle ligne à son CV. La jeune femme de 20 ans, qui succède à Anna Ewers, a humblement accepté le titre de models.com en remerciant, sur Instagram, toutes les personnes avec qui elle a travaillé en 2016 et promet de continuer sur sa lancée en 2017.

Bella légende ainsi une vidéo récapitulant les défilés de mode auxquels elle a participé.