Bella Hadid sabote la love story de The Weeknd : "Selena Gomez se sert de toi"

Bella Hadid n'a pas dit son dernier mot. Passablement agacée par la relation de son ex The Weeknd avec Selena Gomez, le top de 20 ans aurait tenté de s'interposer dans cette nouvelle idylle avec plusieurs mises en garde.

Selon les informations rapportées par le magazine Us Weekly, la petite soeur de Gigi Hadid est persuadée que sa rivale fréquente l'artiste de 26 ans dans l'unique but de booster sa carrière. Selon plusieurs rumeurs persistantes, la chanteuse de 24 ans est en effet en train de préparer un nouveau tube avec l'interprète de Starboy. "Ils ont d'abord été amis puis c'est devenu romantique entre eux. Ils travaillent ensemble sur de la musique très sexy", a déclaré un proche de Selena Gomez.

Aux yeux de Bella Hadid, ce rapprochement est donc purement stratégique. "Bella a contacté Abel plusieurs fois pour lui dire que Selena se servait de lui. Il pense qu'elle est juste jalouse et il ne l'écoute pas", a confié un membre du clan Hadid.

Par le passé, Selena Gomez a brièvement fréquenté les chanteurs Zedd et Charlie Puth, avec lesquels elle avait respectivement collaboré en 2015 et 2016. Bella Hadid n'est pas la seule à penser que l'interprète de Hands to Myself se sert de la notoriété et du talent de The Weeknd pour élargir sa discographie. L'ex-petit ami de la star, Justin Bieber, évoque dans son entourage un coup de pub. L'avenir dira s'ils avaient raison...