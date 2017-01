Bella Hadid : Selfie torride pour éclipser Selena Gomez et The Weeknd

Bella Hadid est l'un des mannequins les plus adulés de la planète Mode ! Elle consolide son statut sur les réseaux sociaux, en publiant de charmants selfies. Le dernier en date a vu le jour cette semaine, coïncidant avec l'apparition de photos de son ex The Weeknd et de sa potentielle nouvelle petite amie, Selena Gomez...

C'est sur Instagram, où son compteur de followers approche les 10 millions, que Bella a mis en ligne son dernier selfie sexy. Il s'agit en fait d'un Boomerang sur lequel elle apparaît, habillée d'un body noir. En légende, le top model de 20 ans souhaite à ses abonnés une bonne nuit, de l'amour et de la lumière.