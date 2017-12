Bella Hadid : Ses photos et ses tenues les plus sexy de l'année 2017

L'année écoulée a une fois été de plus celle de toutes les réussites pour Bella Hadid. Deux ans après le lancement de sa carrière internationale, la vedette de l'agence IMG Models a poursuivi sa belle percée dans l'industrie de la mode en enchaînant les couvertures des plus grands magazines, en défilant aux quatre coins du monde pour la Fashion Week et en décrochant de nouveaux contrats exclusifs avec les maisons les plus prestigieuses. Après Dior, Nike et Bulgari, elle est ainsi devenue l'ambassadrice de TAG Heuer, succédant à des stars hollywoodiennes telles que Cameron Diaz et Leonardo DiCaprio.

Dans la rue ou sur les tapis rouges, son style est impeccable

2017 a également été celle des tenues originales, glamour et osées. Dans la rue ou lors d'événements officiels, en déplacement ou pendant des moments de farniente en vacances, la bombe de 21 ans s'est toujours démarquée par son style unique, elle qui est toujours tirée à quatre épingles. Sur Instagram, où elle est désormais suivie par plus de 16 millions d'adeptes, la ravissante brunette ravit régulièrement ses fans en publiant des photos sexy, dévoilant les coulisses de son intimité et révélant ses nouveaux projets en cours.

Parmi ses moments les plus marquants des douze derniers mois, on se souvient notamment de son passage au Festival de Cannes (au gala de l'amfAr, sa robe Ralph & Russo avait fait fureur) mais aussi de sa présence au défilé Victoria's Secret pour la deuxième année consécutive.