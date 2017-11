Bella Hadid : Son ex The Weeknd lui offre un cadeau romantique

Comme Selena Gomez et Justin Bieber, Bella Hadid et The Weeknd sont sur le chemin de la réconciliation ! Le jeune homme a exprimé son désir de réveiller la flamme de son amour avec Bella, en lui offrant un cadeau romantique. Le chanteur canadien l'a ainsi félicitée pour sa participation au défilé Victoria's Secret 2017...

Le scoop, signé Hollywood Life, a été repris par Daily Mail. Selon une source anonyme, The Weeknd a adressé à son ex-petite amie "un énorme et magnifique bouquet de fleurs, accompagné d'une carte adorable". L'artiste de 27 ans y aurait écrit "qu'elle était géniale et à quel point il est fier d'elle".

Bella Hadid faisait partie des 55 mannequins castés pour le défilé Victoria's Secret 2017. L'événement a eu lieu ce lundi 20 novembre à Shanghai, et sera télédiffusé mardi 28 novembre sur la chaîne CBS.

Le mannequin de 21 ans a publié plusieurs photos souvenirs de cette soirée mémorable, des images qui ont embrasé les réseaux sociaux...