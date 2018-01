Bella Hadid : Son nouveau prétendant est un ex de sa BFF Kendall Jenner !

Bella Hadid papillonne. Officiellement célibataire depuis fin 2016, date à laquelle elle avait rompu avec The Weeknd après deux années de romance (séparé de Selena Gomez depuis octobre 2017, le Starboy aurait entre-temps recontacté son premier amour), la bombe de 21 ans s'est attiré les faveurs d'un tout nouveau prétendant.

Selon les informations rapportées le 10 janvier 2018 par le magazine Us Weekly, il s'agit de la vedette des Lakers Jordan Clarkson. Le basketteur de 25 ans est bien connu des fans et fréquente le même cercle d'amis que Bella Hadid, puisqu'il avait brièvement fréquenté Kendall Jenner en 2016.

Ils passent beaucoup de temps ensemble

Le 12 décembre dernier, les supposés tourtereaux s'étaient par ailleurs fait remarquer lors d'un dîner organisé à New York en compagnie d'une autre amie de la bande, le top Hailey Baldwin. C'est à la suite de ce rendez-vous que Bella Hadid et Jordan Clarkson se seraient considérablement rapprochés. D'après un indiscret, le duo a "passé beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines".

En octobre, des spéculations avaient fait état d'une brève idylle survenue entre Bella Hadid et le rappeur Drake, qui est d'ailleurs un proche ami de The Weeknd. La rumeur avait fini par être confirmée par la Page Six qui citait l'entourage des deux artistes canadiens. "C'est à 100% vrai", avait-on révélé. Par la suite, l'interprète du tube I Feel It Coming aurait tenté à plusieurs reprises de se rabibocher avec son ex, qu'il n'aurait jamais vraiment oubliée. Alors, Bella Hadid prend-elle simplement son temps pour donner une seconde chance à The Weeknd ou a-t-elle définitivement tourné la page avec Jordan Clarkson ? La suite au prochain épisode...