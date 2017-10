Bella Hadid : Son rapprochement avec Drake a-t-il contrarié son ex The Weeknd ?

Bella Hadid a-t-elle causé des tensions entre Drake et The Weeknd ? Si l'on en croit les informations rapportées le 25 octobre par la Page Six, l'actuel petit ami de Selena Gomez (pour combien de temps encore, telle est la question) n'aurait pas apprécié que son ex-chérie se rapproche de son acolyte de toujours.

Amis de longue date et tous deux originaires de Toronto, Drake (31 ans) et Abel Tesfaye (de son vrai nom, 27 ans) ont collaboré à plusieurs reprises au cours des dernières années, notamment sur les tubes Crew Love en 2011 ou plus récemment Tell Your Friends en 2015. Mais ces derniers mois, c'est surtout au côté de Bella Hadid que Drake a été vu de nombreuses fois. Le 9 octobre dernier, il avait d'ailleurs célébré les 21 ans du mannequin en lui organisant une grande fête au restaurant Cipriani, à New York.

Il n'en fallait donc pas plus pour les médias s'emballent et spéculent sur une possible love story naissante entre le top et l'interprète de Hotline Bling. Par la suite, la mère de Bella, Yolanda Hadid, avait vaguement évoqué la relation de sa fille avec le rappeur canadien lors de son passage dans l'émission What What Happens Live, glissant dans un sourire gêné que les deux stars étaient seulement "amies"... sans trop convaincre le public.

D'après la Page Six, les rumeurs d'un flirt sont "à 100% vraies". Mais alors, pourquoi cette idylle dérangerait The Weeknd, qui paraît pourtant si heureux dans les bras de Selena Gomez depuis bientôt un an ? "Drake et The Weeknd fréquentent les mêmes bandes de Toronto, et maintenant les gens doivent prendre parti. The Weeknd était en concert et les proches de Drake qui ont choisi son camp se sont dit qu'ils ne pouvaient pas se rendre à son show, qu'ils devaient faire acte d'allégeance. Les groupes se disputent parce que Drake a brisé le code d'honneur", a-t-on déclaré.

Difficile de démêler le vrai du faux et de savoir véritablement si la relation entre Drake et The Weeknd s'est compliquée ces derniers temps. Une chose est sûre, les deux hommes continuent de se suivre réciproquement sur les réseaux sociaux, à savoir sur Instagram. L'espoir est donc permis.