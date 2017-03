Bella Heathcote (50 Shades Darker) fiancée à un réalisateur de 21 ans son aîné

Dans Fifty Shades Darker, elle joue une ancienne maîtresse torturée par ses sentiments amoureux, prête à toutes les folies pour reconquérir un Christian Grey dont elle est viscéralement in love. Bella Heathcote, jolie actrice australienne de 29 ans et étoile montante à Hollywood – on a pu la voir dans Dark Shadows, The Neon Demon et Orgueil et Préjugés et Zombies –, file le parfait amour avec un réalisateur néo-zélandais qui a déjà par deux fois dirigé Brad Pitt.

Le 25 février dernier, l'actrice était aperçue on ne peut plus radieuse à l'aéroport de Sydney. Mais surtout, la jeune comédienne ne cachait aucunement l'imposante bague qu'elle portait à l'annulaire gauche. La belle se serait-elle fiancée entre la sortie de Fifty Shades Darker, soit le jour de la Saint-Valentin ? Tout porte à croire que oui, puisqu'elle arborait ce même diamant sur une photo prise lors du récent anniversaire de Lily Collins le 18 mars.