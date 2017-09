Bella Thorne : Alerte underboobs, l'actrice dévoile ses seins en pleine rue

Décidément, l'alerte underboobs n'aura jamais autant retenti que ces derniers mois ! Après Sofia Vergara qui affichait fièrement ses "seins énormes" en couverture du magazine Women's Health pour son numéro de septembre, c'est au tour de Bella Thorne de révéler aux yeux de tous sa plastique de rêve.

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, l'actrice faisait les gros titres de la presse américaine avec le très séduisant Scott Disick pour des histoires de coucheries. Cette fois, c'est une apparition devant son hôtel, ce dimanche 10 septembre à New York, plutôt remarquée, qui a permis à Bella Thorne d'enflammer à nouveau la presse people.

C'est simplement vêtue d'un sweat à capuche cropped top rose bonbon que l'actrice en couple avec un certain Blackbear - de son vrai nom Matthew Tyler Musto - est sortie de son hôtel sous le regard émerveillé des photographes. La belle de 19 ans a osé dévoiler un soupçon de sa poitrine avec un underboobs parfaitement calculé. Bella Thorne a su soigner son apparition face à ses nombreux admirateurs venus pour l'occasion.

L'atout charme de l'actrice américaine ? Sa ligne svelte et ses abdos en béton qu'elle dévoile dans les rues de New York. Bella Thorne avait même accessoirisé sa tenue avec des bottines rouges écarlate et quelques bijoux discrets. Elle porte notamment un harnais en or qui scintille de mille feux.

Toujours excentrique, la chanteuse est apparue les paupières abondamment maquillées de rouge vif mais joue cependant la carte du naturel avec ses cheveux simplement noué en une queue de cheval haute. C'est ce qui s'appelle une apparition simple mais efficace !