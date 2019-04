Bella Thorne en trouple : après sa copine, elle se sépare de son mec

Pendant plus d'un an, Bella Thorne a vécu une relation de trouple avec la youtubeuse Tana Mongeau et le rappeur Mod Sun. En février 2019, l'actrice de 21 ans annonçait sa rupture avec la sulfureuse influenceuse. Il faut croire qu'ils avaient trouvé leur équilibre à trois, puisque l'actrice inoubliable de Shake it up a confirmé sa séparation avec le chanteur de 32 ans.

Sur Instagram, elle a publié mardi 16 avril 2019, une photo d'elle et de son ex, avec la légende suivante : "Je t'aimerais toujours. Toutes les bonnes choses ont une fin." Après cette annonce, une partie de ses fans font remarquer que Tana Mongeau, 20 ans, devrait tenter sa chance pour être de nouveau avec Bella Thorne : "C'est la chance de Tana !", "Tu devrais te remettre avec Tana Mongeau." Pour l'heure, l'intéressée n'a pas encore réagit à l'annonce de séparation de ses ex.

Ensemble depuis plus d'un an et demi, Bella Thorne et Mod Sun semblaient pourtant inséparables, à en croire toutes ces photos postées sur Instagram, où ils apparaissent très complices. Les fans se rappelleront de leur folle nuit à l'hôtel Marriott de Park City (Utah) où les deux avaient mis à la porte pour avoir fumé de la marijuana.

Dans le numéro de février du Gay Times, l'actrice et chanteuse se confiait justement son trouple. "Je pense que personne ne comprend vraiment les liens que je partage avec Mod et Tana. Oui, on rigole avec la polygamie, mais ce n'est pas le cas dans le sens où nous ne mettons pas de mot, de case ou d'étiquette sur trop de choses. Voilà ce que c'est (...). Dans ce monde, tu es soit gay ou hétéro, il n'y a pas d'entre deux. Si tu bai*** un mec une fois, tu dois être gay. Genre, quoi ? Non. C'est juste être fluide", avait-elle confié. Une histoire d'amour malheureusement terminée.