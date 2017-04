Bella Thorne : La vidéo sans filtre de son épilation, diffusée sur Snapchat...

Si on ne la voit guère plus à la télé française, Bella Thorne est en revanche on ne peut plus active sur les réseaux sociaux. L'ex-enfant star des écuries Disney n'épargne rien de son quotidien à ses nombreux followers sur Snapchat. L'actrice de 19 ans est toujours partante pour filmer ses aventures trépidantes et n'hésite jamais à dévoiler son intimité que ce soit sur un shooting photo, lors de soirées très arrosées ou encore chez le tatoueur.

Cette semaine, la comédienne révélée par la série Shake it Up est allée encore plus loin et a prouvé une fois de plus qu'elle n'avait pas froid aux yeux puisqu'elle a invité ses abonnés à la suivre chez l'esthéticienne où elle s'est fait... épiler le maillot ! "Si vous voulez me voir me faire épiler pour la première fois, rendez-vous sur Snapchat", a-t-elle écrit sur sa page Twitter avant de diffuser la séquence en question sur Snapchat.

S'ensuit une vidéo sur laquelle on peut la voir allongée sur la table de l'esthéticienne, qui tente tant bien que mal de la rassurer. Sans surprise, la jolie rousse a souffert le martyre et hurlé en choeur avec sa bande d'amis, venus la soutenir – et la filmer – dans cette première grande épreuve. Après l'effort, le réconfort : la bombe a passé le reste de la journée à se faire pomponner, entre des soins de beauté et une épilation des sourcils.

Si elle a eu recours à l'aide d'un professionnel pour cette épilation très intime, la jeune comédienne n'a en revanche eu besoin de personne pour se raser les aisselles. Toujours sur Snapchat, elle a finalement décidé de se débarrasser de ses poils sous les bras, après avoir décidé il y a plusieurs semaines, dans un élan de féminisme, de les laisser pousser. Filmée par sa soeur Dani, elle s'est ensuite lancée dans une petite séance de sport improvisé, faisant des squats en petite culotte. Pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans...

Coline Chavaroche