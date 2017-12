Bella Thorne révèle avoir été sexuellement agressée

Dans le mouvement #MeToo et suite aux nombreuses voix de femmes qui se sont élevées pour dénoncer leur agresseur après l'affaire Weinstein, Bella Thorne a profité de la plateforme Twitter vendredi 8 décembre 2017 pour révéler qu'elle était elle aussi une victime.

C'est après avoir été apostrophée de façon bien malpolie que l'actrice de 20 ans a fait cette confidence. Sur le réseau social, un utilisateur a fait un étrange parallèle, s'étonnant de la voir se dénuder souvent sur ses photos et de porter des tenues très excentriques. Selon lui, cette façon d'attirer l'attention cache un véritable mal-être. "Qu'a fait Disney à cette fille ? Je crois qu'elle a été agressée sexuellement", a-t-il lancé sans la moindre délicatesse. Un tacle qui a attiré l'attention de la jeune femme. "Oui, c'est le cas. Donc ce n'était pas Disney", a-t-elle sèchement répondu. Pour rappel, Bella Thorne avait été révélée au public dans la sitcom Shake It Up, diffusée sur Disney Channel entre 2010 et 2013.