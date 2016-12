Bella Thorne soupçonnée d'infidélités : Charlie Puth l'humilie publiquement

La vérité finit toujours par éclater et la jolie Bella Thorne vient de l'apprendre à ses dépens. Il y a quelques jours, l'ex-star de la série Shake It Up a été photographiée en train d'embrasser l'idole des jeunes Charlie Puth, sur une plage de Malibu. Le problème, c'est que la jolie rousse de 19 ans était censée être en couple avec Tyler Posey... Ce que les internautes n'ont pas tardé à faire remarquer au chanteur de 25 ans.

En pleine polémique, l'interprète de We Don't Talk Anymore a préféré clarifier les choses et mettre un terme à leur relation, via les réseaux sociaux ! "J'ai dû mal à croire ce que je viens de lire, je n'en reviens pas. Personne ne mérite de se faire briser le coeur de la sorte, et je ne veux pas me retrouver au milieu de ça. Je ne connais pas Tyler personnellement mais il ne mérite pas ça. Elle m'a dit qu'ils n'étaient plus ensemble, je tombe des nues. Je ne veux que la paix, pour tout le monde, je sors de là", a écrit Charlie sur son compte Twitter.

Quelques heures plus tôt, il avait aussi adressé d'étranges messages sans préciser l'identité du destinataire qui, il l'assure, allait "se reconnaître". "Je suis désolé, je sais que j'ai merdé et je comprends qu'on ne puisse pas être amis mais si tu pouvais reprendre tes esprits...", a-t-il tweeté. Comme certains le lui ont fait remarquer, il aurait pu tout aussi bien s'adresser directement et en privé à Bella Thorne pour des explications, qu'elle a dû rendre publiques sur Twitter.

"Ty et moi, nous nous sommes séparés il y a deux semaines. Charlie et moi ne sommes pas en couple, nous ne sommes que des amis. L'article en question est vieux comme le monde", s'est-elle défendue. La semaine passée, elle écrivait déjà : "Je t'aime, mais j'ai besoin de passer encore un an seule." Un message pas si subliminal que ça à Tyler, qu'elle qualifiait "d'âme soeur".