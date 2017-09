Belle Gibson : La blogueuse condamnée après avoir prétendu être malade du cancer

Le couperet est tombé pour Belle Gibson. Cette blogueuse australienne de 25 ans, qui avait prétendu avoir guéri d'un cancer du cerveau en phase terminale grâce à des thérapies naturelles et à des régimes sans sucre et sans gluten, a en effet été condamnée jeudi 28 septembre par la Cour de Melbourne à une amende de 322 000 dollars pour "pratique trompeuse".

Selon le magazine People, la jeune femme a bâti sa réputation et sa fortune sur un mensonge visiblement devenu trop lourd à porter au fil des années. En 2013, elle avait publié un ouvrage de cuisine et une application pour smartphones basés sur le récit de sa lutte victorieuse contre la maladie. Deux ans plus tard, Belle Gibson avait finalement admis dans la presse australienne que tout était une invention et qu'elle n'avait jamais été malade.

Son livre et son application, tous les deux intitulés The Whole Pantry, lui avait permis de gagner environ 330 000 dollars qu'elle s'était juré de verser à des associations caritatives. Une promesse qu'elle n'a jamais tenue. À la suite du scandale, son ancien éditeur, la maison Penguin, avait ensuite décidé de retirer des ventes les copies de son ouvrage, mettant un terme à son contrat.

Selon l'AFP, la juge a également relevé que des nombreuses personnes avaient acheté son application, pensant financer une bonne cause. Belle Gibson avait par exemple promis de verser une semaine de ses revenus à la famille d'un enfant atteint d'une tumeur au cerveau. "Elle l'a fait pour encourager les gens à acheter son application, pour générer des revenus pour elle-même et son entreprise. Elle a délibérément choisi d'utiliser la maladie terminale d'un petit garçon de cette manière", a-t-on déclaré.

Belle Gibson, qui n'était pas présente au tribunal lors de l'énoncé du jugement, pourrait toutefois avoir été "victime d'une série de ses propres fantasmes sur son état de santé", a ajouté la juge, qui a estimé que "les êtres humains ne sont pas tous raisonnables et rationnels tout le temps". Cohérente ou non dans ses actions, Belle Gibson passe aujourd'hui à la caisse, et la note est très salée.