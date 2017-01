Ben Affleck à Paris sans Sienna Miller, sa partenaire de scènes sulfureuses

Pour son quatrième long métrage en tant que réalisateur, Ben Affleck a choisi d'adapter le roman de Dennis Lehane Ils vivent la nuit. Son film Live by Night, dans lequel il joue également, débarque désormais sur les écrans et la star est venue le présenter aux spectateurs parisiens le 16 janvier. Il incarne dans le Boston des années 1920 et de la Prohibition le fils du chef de la police, Joe Coughlin. Il a rejeté depuis longtemps l'éducation très stricte de son père pour mener une vie de criminel. Sa liaison passionnelle avec la petite amie d'un caïd ne tarde pas à provoquer le chaos.



Si l'ex-mari de Jennifer Garner et père de leurs trois enfants est fatigué de parler systématiquement du prochain épisode de Batman qu'il va mettre en scène, il s'amuse par ailleurs à revenir avec humour sur le tournage des scènes d'amour de Live by Night, au côté de sa partenaire Sienna Miller. La jolie Britannique a commencé par aborder le sujet pour E! News : "Il y avait un synopsis du scénario qui disait qu'on faisait ça partout : dans la voiture, dans le bar... Je me disais : 'Mais c'est une journée entière de tournage de scènes de sexe ! Ok, comment on va faire ça ? Et voilà, au bout de neuf heures, j'ai fini en larmes."