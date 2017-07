Ben Affleck a trompé Jennifer Garner avec sa nouvelle compagne

Nouvelles révélations croustillantes sur la vie amoureuse de Ben Affleck. Alors que sa romance avec Lindsay Shookus a été révélée au grand jour par les médias (le couple a été photographié jeudi 6 juillet à la sortie d'un restaurant de Los Angeles), le magazine People expose aujourd'hui les prémices de sa relation avec la femme de 37 ans, productrice pour le Saturday Night Live.

S'ils sortent ensemble depuis tout juste quelques mois, l'acteur de 43 ans et la jolie blonde se connaissent en réalité depuis des années. On apprend ainsi que Ben Affleck et Lindsay Shookus ont débuté une liaison en 2013, alors qu'ils étaient tous les deux encore mariés et qu'ils vivaient dans deux villes séparées (Lindsay Shookus réside à New York, où sont enregistrés les épisodes de Saturday Night Live). "Ils multipliaient les allers-retours pour se voir, mais la plupart du temps il lui rendait visite à New York. Ils ne se cachaient pas... Ils se rendaient à l'hôtel Mandarin Oriental, ils étaient des habitués", a révélé un indiscret.

Jen et l'époux de Lindsay ont découvert la vérité

Officiellement, du moins en apparence, l'acteur oscarisé était encore heureux en ménage avec Jennifer Garner, avec laquelle il a annoncé sa rupture deux ans plus tard, en 2015. De son côté, Lindsay Shookus était mariée depuis 2010 avec le scénariste et producteur Kevin Miller, avec lequel elle a une fille. "Ils étaient tous les deux mariés à l'époque. Ils avaient des rendez-vous secrets à chaque fois qu'il venait à New York et à d'autres endroits aussi. Ils trompaient leurs conjoints donc ils restaient très vigilants. Jen et l'époux de Lindsay ont tous les deux découvert la vérité à peu près au même moment quelques années plus tard", a-t-on ajouté.