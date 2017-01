Ben Affleck, Ben Stiller et Johnny Depp pour le pire du cinéma

Se moquer d'Hollywood, les Razzie awards font cela à merveille depuis trente-six ans ! Pour la nouvelle édition, ce sont deux blockbusters d'un genre différent qui se distinguent avec huit nominations : Batman V Superman - L'Aube de la justice et Zoolander 2. Le cabotinage de Robert de Niro dans Dirty Papy, les monstres de Gods of Egypt et Independence Day - Resurgence s'illustrent avec cinq citations. Quant à Johnny Depp, il est de retour dans cette liste après avoir déjà déplu dans Mortdecai en 2016 : cette fois, c'est "grâce" à Alice de l'autre côté du miroir et son costume "à vomir"... Les prix seront décernés le 25 février, soit la veille de la cérémonie des Oscars.

La liste des nominations des Razzie Awards 2017

Pire film

Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Dirty Papy

Gods of Egypt

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day : Resurgence

Zoolander 2

Pire acteur

Ben Affleck, Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Gerard Butler, Gods of Egypt et La Chute de Londres

Henry Cavill, Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Robert De Niro, Dirty Papy

Dinesh D'Souza (dans son propre rôle), Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Ben Stiller, Zoolander 2

Pire actrice

Megan Fox, Les Tortues Ninjas 2

Tyler Perry, BOO! A Medea Halloween

Julia Roberts, Joyeuse Fête des Mères

Becky Turner (en Hillary Clinton), Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts, Divergente 3 : au-delà du mur et Oppression

Shailene Woodley, Divergent 3 : au-delà du mur

Pire actrice dans un second rôle

Julianne Hough, Dirty Papy

Kate Hudson, Joyeuse Fête des Mères

Aubrey Plaza, Dirty Papy

Jane Seymour, Cinquante nuances de black

Sela Ward, Independence Day : Resurgence

Kristen Wiig, Zoolander 2

Pire acteur dans un second rôle

Nicolas Cage, Snowden

Johnny Depp, Alice de l'autre côté du miroir

Will Ferrell, Zoolander 2

Jesse Eisenberg, Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Jared Leto, Suicide Squad

Owen Wilson, Zoolander 2

Pire association à l'écran

Ben Affleck et son pire ennemi Henry Cavill, Batman v Superman : L'Aube de la Justice

N'importe quel duo de dieux égyptiens ou mortels, Gods of Egypt

Johnny Depp et son costume à vomir, Alice de l'autre côté du miroir

Le cast intégral d'acteurs qui furent jadis respectés, Beauté cachée

Tyler Perry et cette même vieille perruque usée, BOO! A Medea Halloween

Ben Stiller et son meilleur ami pas drôle Owen Wilson, Zoolander 2

Pire réalisateur

Dinesh D'Souza et Bruce Schooley, Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich, Independence Day: Resurgence

Tyler Perry, BOO! A Medea Halloween

Alex Proyas, Gods of Egypt

Zack Snyder, Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Ben Stiller, Zoolander 2

Pire prequel, remake, plagiat ou suite

Alice de l'autre côté du miroir

Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Cinquante nuances de black

Independence Day: Resurgence

Ninja Turtles 2

Zoolander 2

Pire scénario

Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Dirty Papy

Gods of Egypt

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

Suicide Squad