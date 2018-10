Ben Affleck bientôt sobre ? Son prochain film parlera justement... d'addiction !

Alors qu'il poursuit son combat contre l'addiction à l'alcool et avait émis le souhait de rester en thérapie pour ne pas retomber, Ben Affleck va aussi faire son retour au cinéma. L'acteur et réalisateur de 46 ans planche sur un long métrage intitulé Torrance. Et le sujet du film ne doit rien au hasard...

En effet, selon IMDb, Ben Affleck jouera une ancienne star de basket qui perd sa famille à cause d'une addiction à l'alcool et tente de refaire surface en devenant entraîneur d'une équipe. Aux manettes, un certain Gavin O'Connor, qui avait signé Warrior et Jane Got a Gun. Un homme que Ben Affleck connaît bien, puisqu'il a travaillé avec lui sur Mr Wolff. Janina Gavankar et Al Madrigal seront également au casting de ce drame, dont la production a commencé.

Quant à Ben Affleck, il vient de boucler 40 jours en cure de désintoxication, poussé et soutenu par son ex-femme, Jennifer Garner. Le couple hollywoodien avait dans la foulée finalisé les derniers détails de son divorce, Ben Affleck souhaitant être sobre pour prouver sa bonne foi et prétendre notamment à la garde partagée de leurs trois enfants, Violet, 12 ans, Seraphina, 9 ans, et Samuel, 6 ans. Sur Instagram, il avait évoqué son mal, confiant que "combattre une addiction [était] une lutte difficile et qui dure toute la vie". "À cause de cela, on n'est jamais réellement dans ou en dehors d'un traitement. C'est un engagement à temps plein, écrivait-il, heureux d'avoir reçu un soutien qu'il n'attendait pas. Il y a tellement de gens qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux pour me parler de leurs propres voyages avec l'addiction. À ces gens-là, je voudrais dire merci : votre force m'a inspiré et m'a soutenu à des degrés que je n'imaginais même pas possibles, raconte-t-il. Ça aide de savoir que je ne suis pas seul. Et comme j'ai dû moi-même m'en souvenir : demander de l'aide quand on a un problème, c'est du courage. Pas de la faiblesse ou l'aveu d'un échec."