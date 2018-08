Ben Affleck : Comment son alcoolisme a ébranlé Jennifer Garner...

Âgé de 46 ans, Ben Affleck a renoué avec ses vieux démons. Grâce à l'aide de son ex-compagne Jennifer Garner, la star se fait soigner dans un centre spécialisé de Malibu depuis mercredi 22 août 2018. Cette intervention de la mère de ses enfants intervient après une semaine d'excès au bras d'une jeune playmate de 22 ans, Shauna Sexton. Selon les sources du magazine People, l'alcoolisme de la star est non seulement la raison pour laquelle son ex, la productrice Lindsay Shookus, l'a quitté mais aussi pourquoi son divorce d'avec Garner n'est toujours pas finalisé, trois ans après leur séparation. Explications.

Depuis un an, Ben Affleck semblait avoir retrouvé un certain équilibre avec l'une des productrices de l'émission culte Saturday Night Live, Lindsay Shookus. Cette dernière travaille à New York, lui plutôt du côté de Los Angeles. Leur rupture a d'abord été mise sur le compte de la distance. En réalité, c'est l'alcool qui a séparé les deux amants il y a quelques semaines : "Lindsay soutenait Ben et l'accompagnait à des réunions [des alcooliques anonymes, NDLR]. Elle lui a fait faire de la méditation. Sa guérison était très importante pour tous les deux, affirme une source au magazine People. C'était très difficile de rompre avec Ben, mais elle savait qu'il n'irait pas mieux et qu'il était temps pour elle de s'effacer. Elle a essayé d'être le plus proche possible de lui pour qu'il reste sur le droit chemin mais c'était devenu impossible. Il lui fallait toucher le fond. C'était un choix difficile mais c'était le bon."

Divorce suspendu

Après des fêtes et des errements, Ben Affleck est enfin pris en charge dans une clinique de Malibu où l'a conduit Jennifer Garner mercredi. Toujours selon People, cette triste rechute de l'acteur bouleverse ses plans avec la mère de ses enfants. Le couple, séparé depuis 2015, a demandé le divorce en 2017. Selon nos confrères, les deux acteurs avaient enfin trouvé la formule qui leur convenait pour continuer d'élever ensemble Violet, 12 ans, Seraphina, 9 ans, et Samuel, 6 ans - ils habitent notamment le même quartier de Los Angeles, Pacific Palisades. Mais Ben Affleck est-il capable d'avoir la garde de ses bambins s'il boit ? Sûrement pas. Le divorce des deux stars a donc une nouvelle fois été mis de côté, le temps pour Garner de s'assurer que le père de ses enfants se soigne et soit capable de reprendre une vie normale. "Ce qui la préoccupe, c'est sa sobriété et de savoir si oui ou non elle peut se reposer sur lui pour élever avec elle leurs enfants", affirme la source de People.

Ben Affleck a accepté de se faire soigner, c'est un premier pas (et pas des moindres) vers la guérison. Il devrait suivre une cure de trente jours minimums. Dans son combat, Jennifer Garner est sans aucun doute une alliée de choix et la promesse de retrouver une vie de famille la plus belle des motivations.