Ben Affleck, déjà 30 jours en rehab : "Il prévoit d'y rester"

Ben Affleck reprend progressivement du poil de la bête, mais le chemin de la guérison est encore long. Un mois jour pour jour après avoir intégré un centre de désintoxication pour tenter de traiter son addiction à l'alcool, l'acteur de 46 ans "se porte bien mieux" mais il a "toujours besoin de recevoir des soins", a confié lundi 24 septembre 2018 son entourage au magazine People.

Déterminé à prendre soin de lui afin d'être le meilleur père possible pour Violet (12 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (6 ans), le futur ex-mari de Jennifer Garner (leur divorce devrait être finalisé dans les prochaines semaines) "prend très au sérieux" son séjour en rehab, lui qui avait déjà suivi un programme en 2001 avant d'intégrer à nouveau un centre en 2017. "Cette fois, c'est différent. Il ne veut pas que ses enfants subissent ça à nouveau. Ben essaye vraiment d'aller mieux. Il prend les choses au jour le jour, mais il semblerait qu'il prévoie de rester en rehab pendant encore deux semaines au minimum", a-t-on ajouté. Initialement, il était effectivement prévu qu'il intègre un séjour de 30 jours, lui qui avait démarré son nouveau programme de soins le 22 août dernier après une intervention de Jennifer Garner.

Régulièrement photographié par les paparazzi entre son domicile de Pacific Palisades et le centre de désintoxication à Malibu, Ben Affleck serait contrarié par toute l'attention médiatique, lui qui fréquente depuis l'été la playmate Shauna Sexton (22 ans). "C'est une bataille très publique sur une question d'ordre privé et il a du mal avec ça. Mais il est encouragé par tout le soutien qu'il reçoit et il veut que les gens comprennent qu'il faut demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin", a-t-on conclu.