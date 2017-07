Ben Affleck en couple : L'acteur fréquente une jolie blonde, elle aussi divorcée

Ben Affleck a une nouvelle femme dans sa vie. Alors que le site TMZ avait révélé il y a trois mois que l'acteur américain fréquentait quelqu'un sans que ce soit trop "sérieux", le site E! News publie ce vendredi 7 juillet les premières photos du comédien avec sa compagne supposée.

L'heureuse élue est Lindsay Shookus. Âgée de 36 ans, cette dernière est productrice pour l'émission culte Saturday Night Live. D'après nos confrères, elle aurait récemment rencontré l'interprète de Batman à Londres, lorsqu'ils étaient tous deux présents dans le cadre de leur travail. La semaine dernière, ils étaient d'ailleurs de passage dans la capitale anglaise, où ils ont assisté à la représentation de la pièce Ferryman, mise en scène par Sam Mendes.

Mais c'est jeudi soir (6 juillet) que les tourtereaux ont été photographiés pour la première fois à Los Angeles, repérés à la sortie du restaurant italien Giorgio Baldi. Décontracté, Ben Affleck s'est affiché avec un léger sourire aux lèvres pour se frayer un chemin au milieu des caméras, guidant sa compagne par la taille.

Une romance bien partie pour durer ?

Contactés par E! News, des proches du réalisateur oscarisé ont commenté cette nouvelle romance, affirmant que les choses étaient très bien parties entre eux. "C'est plus qu'une amourette d'été. Ils s'amusent et s'apprécient beaucoup. C'est les débuts et ils prennent les choses doucement", a déclaré un indiscret.

En avril, Ben Affleck et Jennifer Garner lançaient officiellement la procédure du divorce. Les stars hollywoodiennes avaient rompu en 2015 après dix ans de mariage. Restés très proches et bons amis, les deux ex se partagent régulièrement la garde de Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans). Le 4 juillet, jour de l'Indépendance, ils étaient d'ailleurs réunis aux côtés de leurs trois enfants, comme ils en ont l'habitude.

De son côté, Lindsay Shookus est également divorcée. En 2010, elle avait épousé le scénariste et producteur Kevin Miller (40 ans), qu'elle avait rencontré en 2002 sur les plateaux de tournage de Saturday Night Live. L'année dernière, elle avait par ailleurs pris la pose pour le magazine Marie Claire lors d'un rare shooting.