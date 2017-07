Ben Affleck en couple, la réaction de Jennifer Garner : "Ce n'est pas facile"

Jennifer Garner garde la tête haute. Alors que la nouvelle romance de son ex Ben Affleck a été révélée au monde entier, l'actrice de 43 ans préfère rester discrète, déterminée à se consacrer uniquement à leurs trois enfants, Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans).

Malgré tout, la "situation n'est pas facile" pour la comédienne hollywoodienne, comme le révèle People. Il faut dire que son futur ex-mari (avec lequel elle en pleine instance de divorce) n'a pas choisi n'importe quelle femme avec laquelle refaire sa vie. Sa nouvelle compagne est Lindsay Shookus, une productrice de 37 ans qui travaille depuis quinze ans pour le Saturday Night Live. Et les tourtereaux se connaissent déjà très bien, puisqu'ils avaient entretenu une liaison en 2013, lorsqu'ils étaient encore chacun mariés de leur côté. Jennifer Garner et Kevin Miller, l'ex-époux de Lindsay Shookus (avec lequel elle a une fille), avaient découvert le pot aux roses des mois plus tard, en 2015.

Ben est incapable de rester seul

Deux ans après sa séparation avec Ben Affleck, Jennifer Garner était donc parfaitement au courant que le père de ses enfants avait renoué avec son ancienne maîtresse. Elle était ainsi préparée à l'attention médiatique. "Elle savait que cela arriverait bientôt. Ben est incapable de rester seul. Cela aurait été plus simple pour Jen si Ben avait choisi de sortir avec quelqu'un de moins familier", a déclaré un indiscret. Ceci étant dit, ce détail est somme toute un problème mineur. "Bien sûr qu'il y a eu des problèmes, étant donné que c'était une grosse liaison, mais Jen est une femme indépendante et va très bien. Il n'y a rien de neuf ou d'étonnant. C'est une maman protectrice, elle fait passer le bonheur des enfants en premier", a-t-on ajouté.

Si leur père a retrouvé l'amour dans les bras d'une autre femme, Violet, Seraphina et Samuel n'ont pour l'instant pas encore rencontré Lindsay Shookus. "Jen et Ben se sont mis d'accord sur le fait de ne présenter personne tant que ce n'était pas sérieux", a-t-on poursuivi. Si l'acteur de 43 ans a une nouvelle femme dans sa vie, Jennifer Garner, elle, ne songe pas du tout à retomber amoureuse. "Elle n'y pense pas. Elle veut seulement protéger les enfants et passer du temps avec eux", glisse l'informateur.

Lindsay Shookus est-elle responsable du divorce ?

De son côté, le magazine Us Weekly affirme que Lindsay Shookus est "la principale raison" de la fin du mariage de Ben Affleck et Jennifer Garner. "Ils avaient plusieurs problèmes, mais cela a été la goutte de trop pour Jen. Il ne s'agissait pas que de sexe, c'était une relation intense que Ben et Lindsay entretenaient lorsqu'ils étaient encore tous les deux mariés", a-t-on lâché. Comme chez People, les propos se rejoignent également pour affirmer que Jennifer Garner a fini par accepter que son ex se mette de nouveau à fréquenter son ancienne amante. "Jen était au courant de leur nouvelle relation et elle a quand même choisi de fêter le 4 juillet avec Ben. Elle l'a accepté", a-t-on conclu.