Ben Affleck et Lindsay Shookus ont bien rompu... mais pas à cause de la playmate

C'est terminé pour Ben Affleck et Lindsay Shookus. On s'en doutait un peu, diriez-vous, puisque pour ceux qui suivent, l'acteur et réalisateur américain a récemment été aperçu à deux reprises en compagnie d'une jolie blonde de 22 ans, Shauna Sexton, laissant entendre que son idylle avec la productrice du Saturday Night Live était de l'histoire ancienne. Alors oui, Ben Affleck et Lindsay Shookus ont bel et bien rompu. Mais pas à cause de la playmate...

Selon E! News, la star hollywoodienne et la productrice de 38 ans se sont séparées d'un commun accord il y a deux ou trois semaines. En cause : la distance. "Ils sont toujours très amis et ont décidé de rester ainsi, commente une source proche. Ils ont tous les deux essayé de faire en sorte que cela fonctionne, mais la distance a été trop importante pour eux à l'heure actuelle. La famille passe avant pour eux."

Effectivement, le réalisateur oscarisé d'Argo est basé à Los Angeles, où vivent également ses trois enfants, Violet (12 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (6 ans), nés de son mariage avec Jennifer Garner. Quant à Lindsay Shookus, elle habite à New York. S'il a été question qu'elle déménage sur la West Coast, la productrice primée aux Emmy Awards a vite abandonné l'idée pour des raisons familiales et professionnelles. Devant cette impossible vie de couple, ils ont ainsi décidé d'y mettre fin. Ben n'aurait donc pas tardé à passer à autre chose, si on en croit ces photos avec Shauna Sexton... De son côté, Lindsay Shookus a fait fermer son compte Instagram.