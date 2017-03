Ben Affleck, père dévoué après sa rehab : "Il aime ses enfants plus que tout"

Ben Affleck reprend sa vie en main et compte bien rester sur la bonne voie. Quelques jours après avoir annoncé qu'il avait récemment été traité pour soigner son addiction à l'alcool, l'acteur de 44 ans profite désormais de son temps libre pour passer du temps en famille. Le 26 mars dernier, c'est d'ailleurs avec un large sourire aux lèvres qu'il a été photographié dans les rues de Los Angeles au côté de Jennifer Garner et de leurs trois enfants, Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans). Un joli portrait de famille qui témoignait d'une belle complicité, signe que l'avenir s'annonce radieux...

Alors que des rumeurs affirment que les deux stars hollywoodiennes ont finalement renoncé au divorce, de nouvelles déclarations ont été apportées jeudi 30 mars auprès du site E! News. Selon un proche, l'interprète de Batman est bien plus heureux dans sa vie après avoir été en rehab. "Il est dans un bon état d'esprit. Il se concentre sur sa réhabilitation et sur le fait de mener une vie saine", a-t-on déclaré.

Il est vraiment heureux et enthousiaste face à l'avenir

Suivi par un psy, Ben Affleck se rend "en thérapie plusieurs fois par semaine à Los Angeles", et son passage en cure de désintoxication l'a "vraiment aidé à mieux gérer ses priorités". Selon l'informateur, le père de famille est d'autant plus motivé et dévoué dans son rôle de père. "Il aime ses enfants plus que tout et veut être un super père, un bon modèle", a-t-on ajouté.

Avec Jennifer Garner, la relation est également plus que jamais au beau fixe. "Ils s'entendent très bien. Ils se soutiennent énormément l'un l'autre. Ils ont trouvé une bonne organisation pour co-parenter, ils prennent les décisions qui concernent les enfants ensemble, tout comme ils prennent les décisions ensemble lorsque cela concerne leurs engagements professionnels. Ils sont doués pour faire passer leur famille avant tout le reste. Lorsque l'un d'eux travaille, l'autre est en charge des tâches parentales. Cela marche bien pour eux."

N'en déplaisent aux fans du couple, la relation de Ben Affleck et Jennifer Garner n'aurait toutefois rien de romantique. Pour l'instant ? "Ils ne sont pas en couple et Ben vit toujours dans leur propriété. Il est vraiment heureux et enthousiaste face à l'avenir. Il est exactement là où il a envie d'être avec ses enfants et il est très impliqué dans leurs vies au quotidien", a-t-on conclu.