Ben Affleck : Retour en rehab après une intervention de Jennifer Garner !

Ça ne va pas fort pour Ben Affleck ! Alors que sa rupture avec la productrice Lindsay Shookus a été officialisée il y a quelques jours et qu'il a été vu dans la foulée à plusieurs reprises avec sa nouvelle conquête, la playmate Shauna Sexton (22 ans), l'acteur américain semble avoir renoué avec ses vieux démons. Un énième dérapage qui a provoqué l'intervention (efficace) de son ex, Jennifer Garner.

Selon TMZ, l'actrice de 46 ans a effectivement débarqué au domicile du père de ses trois enfants, mercredi 22 août 2018 dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles, pour le convaincre d'intégrer un nouveau programme en centre de désintoxication afin de soigner son addiction à l'alcool. Arrivée avec une amie, Jennifer Garner a discuté un long moment avec son ancien compagnon avant de le conduire en rehab. Ben Affleck, qui n'a pas objecté et qui a volontiers accepté l'aide dont il a besoin, devrait y rester "pour une période de temps prolongée", notent nos confrères.

Dernier petit tour au fast-food

Photographié sur le siège passager, l'interprète de Batman n'était pas au top de sa forme. Bouffi et mal en point, il a tout de même pu compter sur Jennifer Garner qui a fait une petite escale dans son fast-food fétiche, Jack in the Box, pour lui prendre un snack.

Toujours selon TMZ, Jennifer Garner a choisi d'intervenir après avoir vu que Ben Affleck avait fait appel à un livreur pour commander de l'alcool à son domicile, deux jours auparavant. Alors qu'il avait déjà intégré un centre de désintoxication l'an dernier et qu'il se bat contre son addiction depuis le début des années 2000, le comédien de 46 ans était parvenu à rester sobre... jusqu'à tout récemment où la situation a "empiré".

Heureusement que Jennifer Garner veille au grain. Malgré leur rupture survenue il y a déjà trois ans après dix années de mariage, les ex-tourtereaux sont restés très proches pour le bonheur de Violet (12 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (6 ans). On espère pour eux qu'il parviendra un jour à dompter son addiction et à rester en bonne santé le plus longtemps possible.