Ben Affleck : Sa conquête de 22 ans s'amuse de sa nouvelle notoriété

De modeste mannequin pour Playboy à jeune femme harcelée par les paparazzi, il n'y a qu'un pas que Shauna Sexton a visiblement franchi.

Photographiée très proche de Ben Affleck ces derniers jours, la bombe de 22 ans a été projetée dans un tout nouveau monde après que la presse a révélé qu'elle entretiendrait une idylle avec l'acteur. Constamment épiée par les photographes depuis environ une semaine, elle a tenu à prendre les choses avec humour en publiant une vidéo assez cocasse dans sa story Instagram, mardi 21 août 2018.

Au volant de sa voiture, Shauna Sexton s'est amusée de voir qu'elle était encore suivie par les paparazzi sur la route qui la menait à un déjeuner du côté de Studio City (nord de Los Angeles). "Je vous fais une dédicace parce que c'est approprié. Vous me suivez depuis deux jours. La Lexus blanche, je te nomme Tony. La Honda noire, je te nomme Miguel. J'ai beaucoup aimé que vous me suiviez à mon cours de gym ce matin. J'espère que vous vous êtes bien amusés durant notre randonnée ! Maintenant on va déjeuner à Studio City. J'imagine qu'on peut dire que c'est du sérieux entre nous", a-t-elle glissé dans un rire.

Agacement et doigt d'honneur

Arrivée à Studio City, Shauna Sexton a bien tenté de mener sa vie comme elle l'entendait. En sortant de son déjeuner, c'est passablement agacée qu'elle a finalement lancé un doigt d'honneur aux photographes, comme le montrent les photos dans notre diaporama ci-dessus. Les affres de la célébrité...

Samedi dernier, Shauna Sexton avait néanmoins alimenté la rumeur de romance avec Ben Affleck après avoir répondu à un internaute qui commentait sa page Instagram. "C'est le paradis qui t'envoie ?", a écrit l'admirateur. "Non, juste Batman", avait-elle répondu. Une référence directe au rôle de l'acteur de 46 ans.

De son côté, Ben Affleck a fini de rire après avoir passé la semaine à s'amuser avec Shauna Sexton. Mercredi, son ex Jennifer Garner a fait une intervention à son domicile pour le convaincre d'intégrer un centre de désintoxication afin de soigner son addiction à l'alcool. Réceptif, le comédien a accepté cette aide et a d'ores et déjà démarré sa rehab. Il s'agit de la troisième : il avait déjà perdu le contrôle de sa consommation au début des années 2000, avant de replonger l'an dernier.