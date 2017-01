Ben Affleck : Sa révélation sur son frère, Casey...

Ben Affleck vient de dévoiler sa nouvelle réalisation, Live by Night, et a ainsi enchaîné les interviews à travers le monde pour parler de son film évidemment, mais aussi d'une personne particulièrement importante dans sa vie : son petit frère, Casey, avec lequel il a trois ans d'écart. Il l'a dirigé dans Gone, Baby, Gone, une oeuvre qui a fait exploser le talent des deux Affleck. A présent, le réalisateur d'Argo voit son cadet nommé aux Oscars pour Manchester by the Sea. Un rôle qui était prévu à l'origine pour le meilleur ami de Ben, Matt Damon !

Interrogé par l'émission Popcorn d'ABC, l'ex-mari de Jennifer Garner a révélé que le premier rôle du drame Manchester by the sea était dans un premier temps proposé à Matt Damon, grand copain de Batman, mais qu'il a dû passer son tour en raison de conflits d'emploi du temps. C'est donc Casey Affleck qui a été choisi au final, une décision que le comédien ne regrette pas puisqu'il a décroché une nomination aux Oscars !

Entre les deux frères, ne cherchez pas de rivalité, Ben Affleck s'est exprimé à ce propos pour Closer : "Nous avons pris différents chemins et nous avons fait des choix différents dans nos carrières. Il n'a pas eu vraiment la chance qui a été la mienne à mes débuts et je suis content de constater qu'aujourd'hui, bien plus d'opportunités s'offrent à lui. C'est un acteur absolument remarquable. Il est extrêmement doué et talentueux. De plus, c'est un être vraiment bien et un père extrêmement attentionné."

Cependant, tout ne brille pas pour les Affleck. D'une part, Live by Night de Ben a fait un flop, faisant perdre aux studios Warner Bros. 75 millions de dollars. Son film de gangsters n'a pas convaincu le public. De son côté, Casey est en pleine polémique depuis que les projecteurs sont braqués sur plusieurs accusations d'agressions sexuelles qui remontent à 2010.

L'actrice Constance Wu a mis de l'huile sur le feu à travers deux tweets : "Des hommes qui agressent sexuellement des femmes figurent aux Oscars ! parce qu'une bonne performance d'acteur compte plus que l'humanité, l'intégrité humaine ! Parce que le pauvre garçon a vraiment besoin de cette récompense ! Les gars ! Achetez votre tranquillité en réglant les choses à l'amiable au tribunal. Faire une bonne performance d'acteur, c'est tout ce qui compte. Parce que l'art, ça n'a rien à voir avec le fait de faire preuve d'humanité, n'est-ce pas ?"