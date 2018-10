Ben Affleck : Ses mots forts sur sa "maladie"

Ben Affleck continue de se battre contre son addiction à l'alcool. Voilà des années que l'acteur et réalisateur américaine souffre de ces démons qui n'ont de cesse de revenir, avec toujours plus de force. Fin août 2018, la star retourne une nouvelle fois en cure de désintoxication, dix-sept ans après y être entré pour la première fois. Cette fois-ci, Jennifer Garner – qui est en instance de divorce avec lui – a insisté pour qu'il y aille et fasse le travail nécessaire afin de battre une bonne fois pour toutes ce mal qui le ronge.

Sur Instagram, il a à nouveau témoigné sur son addiction et son combat au quotidien. "Cette semaine j'ai terminé mes quarante jours de soins dans un centre de traitement contre l'addiction à l'alcool et je reste un de leurs patients à distance. Le soutien que j'ai reçu de ma famille, de mes collègues et de mes fans signifie énormément pour moi, écrit-il ce 4 octobre sur Instagram. Cela m'a donné la force et le soutien nécessaires pour parler de ma maladie avec les autres."

Selon lui, "combattre une addiction est une lutte difficile et qui dure toute la vie". "À cause de cela, on n'est jamais réellement dans ou en dehors d'un traitement. C'est un engagement à temps plein", poursuit Ben Affleck, heureux d'avoir reçu un soutien qu'il n'attendait pas. "Il y a tellement de gens qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux pour me parler de leurs propres voyages avec l'addiction. À ces gens-là, je voudrais dire merci : votre force m'a inspiré et m'a soutenu à des degrés que je n'imaginais même pas possibles, raconte-t-il. Ça aide de savoir que je ne suis pas seul. Et comme j'ai dû moi-même m'en souvenir : demander de l'aide quand on a un problème, c'est du courage. Pas de la faiblesse ou l'aveu d'un échec."

L'interprète de Batman conclut son message : "Avec reconnaissance et humilité, je continue de profiter de l'aide de tant de gens, et suis extrêmement reconnaissant envers ceux qui sont là pour m'aider. J'espère qu'au final, je pourrai être un exemple pour ceux qui sont dans la difficulté." On ne peut que souhaiter à Ben Affleck de rompre définitivement avec son addiction.