Ben Affleck : Sortie en amoureux après avoir retrouvé Jennifer Garner

Ben Affleck prend du bon temps. Mardi 26 décembre 2017, la star de Justice League a été photographiée lors d'une sortie en tête-à-tête avec celle qui partage sa vie depuis plusieurs mois, Lindsay Shookus.

Tout de noir vêtu, le couple a été vu lors de son arrivée au restaurant branché Nobu, à Malibu. L'acteur de 45 ans et la productrice de 37 ans, connue pour son travail dans l'émission Saturday Night Live, étaient en pleine conversation lorsqu'ils ont attiré l'attention des paparazzi.

Noël en famille avec Jen

Partagés entre Los Angeles et New York, où ils occupent désormais un sublime appartement avec vue sur l'Hudson River et Central Park comme le révélait fin novembre le magazine People, Ben Affleck et Lindsay Shookus sont rentrés il y a peu en Californie pour les fêtes de fin d'année. C'est d'ailleurs au côté de son ex-femme Jennifer Garner et de leurs trois enfants, Violet (12 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans), que l'interprète de Batman a célébré Noël le 25 décembre, toujours selon People. Deux ans après leur rupture, les deux comédiens hollywoodiens continuent de rester en bons termes et passent toujours beaucoup de temps ensemble, pour le plus grand bonheur de leur progéniture.

Neuf mois après avoir admis qu'il avait intégré un centre de réhabilitation pour combattre ses démons, Ben Affleck est "toujours en train de soigner son addiction à l'alcool", comme le confiait son entourage le 15 décembre dernier. En outre, l'acteur se rend régulièrement à des meetings dans des centres spécialisés, lui qui tente de rester sobre. Il aurait notamment rechuté au mois de septembre. Face aux difficultés, il peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de la mère de ses enfants et sa nouvelle compagne.