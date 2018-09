Ben Affleck : Très éprise, sa jeune playmate lui rend visite en rehab

Ben Affleck a reçu la visite de sa jeune chérie en rehab. Depuis le 22 août dernier, date à laquelle son ex-femme Jennifer Garner avait organisé une intervention, l'acteur de 45 ans suit un programme de désintoxication dans un centre de Malibu afin de soigner son addiction à l'alcool. Pour autant, il bénéficie d'une certaine liberté et a désormais l'autorisation de quitter chaque jour l'établissement afin de vaquer à ses occupations, comme pour se rendre à la salle de sport ou chez le coiffeur par exemple. La semaine dernière, sa nouvelle conquête supposée, la playmate Shauna Sexton, avait ainsi été vue en train de lui rendre visite à son domicile de Pacific Palisades. Plus tard, Ben Affleck était retourné en rehab, conduit par son coach en sobriété.

Dimanche 9 septembre 2018, Shauna Sexton a de nouveau retrouvé la star hollywoodienne. Comme le rapporte le Daily Mail, photos à l'appui, la jeune femme de 22 ans a effectivement rendu visite à Ben Affleck au Canyon Treatment Center à Malibu. Une réunion qui a duré "quatre heures" selon des témoins. Une nouvelle preuve que ces deux-là sont décidément très épris l'un de l'autre, eux qui passent tout leur temps libre ensemble ces dernières semaines... rehab ou pas rehab !

Son ex l'a quitté à cause de ses addictions

La nouvelle idylle de Ben Affleck ne ravit en tout cas pas son entourage, à commencer par Jennifer Garner. Comme l'avait révélé le site Entertainement Tonight le 5 septembre, l'actrice de 45 ans est "frustrée" et espérait que le père de ses enfants se concentrerait davantage sur ses problèmes d'addiction. "Il est resté en contact avec Shauna tout le temps où il était en rehab, et les gens qui l'entourent ainsi que ses amis ont de sérieuses inquiétudes parce qu'elle boit. (...) Jen sait qu'il voit Shauna et ça la frustre", avait-on confié.

Un comble également lorsqu'on sait que son histoire avec la productrice Lindsay Shookus s'est terminée après deux ans de relation parce qu'elle souhaitait le laisser se concentrer sur sa santé. "C'était très dur pour elle de rompre avec Ben parce qu'elle savait qu'il n'allait pas mieux et qu'il était temps pour elle de prendre de la distance. Elle essayait de rester proche de lui pour qu'il reste sur le droit chemin, mais au final ce n'était plus possible. Elle savait qu'elle devait le laisser toucher le fond", avait-on glissé auprès de People le 24 août dernier.