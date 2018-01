Ben Affleck : Triste et sombre avec Jennifer Garner, tout sourire avec sa chérie

Le couple hollywoodien emblématique que formaient Ben Affleck et Jennifer Garner n'est plus depuis 2015. Ils ont officiellement divorcé au printemps dernier mais continuent néanmoins de se fréquenter pour leurs enfants, Samuel, 5 ans, Seraphina, 9 ans, et Violet, 12 ans. On les a ainsi vus assis côte à côte lors d'un match de basket-ball de leur fils le 13 janvier à Brentwood en Californie. L'acteur et réalisateur, qui lutte contre le démon de l'alcool, n'a pas esquissé beaucoup de sourires durant cette manifestation sportive, faisant honneur à son image de "Sad (triste) Ben Affleck".