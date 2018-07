Ben Foden : Le rugbyman largué par sa femme après une nuit avec une jeune bombe

C'est un nouveau couple qui vole en éclats après des révélations explosives. Selon les informations rapportées le 28 juillet 2018 par le tabloïd The Sun, le rugybman anglais Ben Foden (33 ans) a été largué par son épouse Una Healy (36 ans) après que celle-ci a appris qu'il l'avait trompée avec une jeune attachée de presse, Becky Milne (26 ans).

La liaison aurait eu lieu peu de temps après la naissance de leur fils Tadhg (né en février 2015) lors "d'une soirée très alcoolisée". "Becky a parlé de son aventure avec Ben à un ami. Elle lui avait fait jurer de ne rien répéter mais ça a fini par sortir et tomber dans l'oreille d'Una. (...) Apparemment, Una est tombée sur tous les échanges de messages de Becky et Ben", a-t-on dévoilé.

Après avoir appris l'adultère, la chanteuse du groupe The Saturdays a confronté son mari et aurait décidé de mettre un terme à leur mariage. Le couple s'était uni en 2012 après quatre années de relation. Leur fille, Aoife (6 ans), était née trois mois avant les noces.

Cette nouvelle survient alors que l'arrière anglais des Northampton Saints vient de signer un contrat avec la franchise des New York United pour la saison 2019 de la Major League. Prêt à quitter l'Angleterre pour démarrer ce nouveau chapitre de sa carrière, Ben Foden s'installera donc dans la Grosse Pomme seul, Una Healy ayant décidé de rester en Europe après l'avoir quitté. "Tout le monde était très heureux pour eux de ce déménagement mais Una est devenue suspicieuse sur le comportement de Ben. Elle a maintenant décidé que c'était fini. Elle a le coeur brisé et elle est dévastée. Elle pensait que son mariage durerait pour toujours, mais elle n'arrive plus à se projeter avec lui", a-t-on conclu.