Ben Foster, l'ex de Robin Wright bientôt papa : Sa chérie Laura Prepon enceinte

Laura Prepon et Ben Foster attendent un heureux événement. Selon les informations du magazine People, l'interprète d'Alex Vause dans la série Orange Is The New Black est enceinte. A 36 ans, l'actrice adepte de la Scientologie attend son premier enfant.

Un informateur du magazine américain a confirmé la nouvelle, juste après que le couple se soit rendu aux Spotlight Awards lors du festival du film de Sundance, ce dimanche 22 janvier.

"Ben s'est montré très protecteur et n'a pas quitté Laura de la soirée. Il la tenait pas le bras quand ils sont arrivés et est resté à ses côtés pendnat tout le dîner. Ils ne se sont pas trop mêlés aux autres invités mais ont visiblement apprécié leur dîner. J'ai remarqué qu'elle a fini tout son plat", a confié un témoin de la scène.

Le couple, d'un naturel plutôt très discret, n'a pas confirmé ni commenté la nouvelle. Ce n'est guère surprenant étant donné que les deux acteurs veillent à préserver leur vie privée. Un peu trop même ! En octobre dernier, Ashton Kutcher, qui a joué dans That's 70s Show avec Laura, s'était étonné d'apprendre ses fiançailles avec Ben par voix de presse.

"Je comprends le concept de vie privée mais ça n'exclut pas les amis. Je ne suis pas censé l'apprendre en sortant de l'avion", lui a-t-il fait remarquer lors de leur passage sur le plateau de l'émission Live With Kelly.

Un engagement rapide puisque Laura Prepon, qui incarne Cathy dans La Fille Du Train, fréquente Ben Foster alias Angel dans X-Men : L'Affrontement final depuis l'été dernier. L'acteur, du même âge qu'elle, a incarné Russell Corwin dans la série Six Feet Under, et est aussi connu pour avoir fréquenté pendant 2 ans l'actrice Robin Wright.

